Barco salvo de naufrágio pela Polícia Marítima na Póvoa de Varzim

O alerta do "Mestre Virgílio" foi lançado às 7 horas. A embarcação de pesca estava a caminho do porto da Póvoa de Varzim quando, depois de um rombo no casco, começou a meter água. Acabou salva pelos elementos da estação salva-vidas.

O barco, diz em comunicado a autoridade marítima nacional, estava "sem governo e com excesso de água acumulada no porão, provocando um adornamento excessivo com risco de naufrágio ou encalhe".

A lancha da estação salva-vidas seguiu, de imediato, para o local e ajudou o "Mestre Virgílio" a chegar ao porto de pesca e a atracar em segurança. Não houve feridos, mas, para quem seguia a bordo, chegou para o susto.

A Polícia Marítima acompanhou, em terra, as operações e, numa segunda fase, os Bombeiros da Póvoa ajudaram a escoar a água, para que, recuperada a estabilidade, o barco possa, em breve, ser levado para reparações nos estaleiros de Vila do Conde.