BE quer saber quem poluiu a praia do peixe da Póvoa de Varzim

Uma "enorme mancha de gordura" e um "intenso mau cheiro". Estava assim, no passado sábado, a chamada praia do peixe, no interior do porto de pesca, em frente à Igreja da Lapa, na Póvoa de Varzim. A denúncia é do Bloco de Esquerda (BE), que quer, agora, saber de onde vem a descarga poluente e que medidas vai tomar o Ministério do Ambiente para evitar que se repita.

"As imagens recolhidas não deixam quaisquer dúvidas. Era notória uma mancha gordurosa nas águas da praia e era sentido um intenso mau cheiro. A substância gordurosa era proveniente de uma saída de águas pluviais, que flutuava em direção à praia", afirma, em comunicado, o BE que, hoje mesmo, deu entrada na Assembleia da República de um conjunto de questões dirigidas ao ministro do Ambiente e da Ação Climática.

Os bloquistas querem, por um lado, uma inspeção ao caso e "a punição exemplar" dos responsáveis e, por outro, uma fiscalização mais apertada para que estas descargas não se repitam.

"A existência de uma zona de lazer e desporto junto à praia - o skate parque - levanta a necessidade de monitorizar a qualidade da água de forma mais consequente para assegurar que não existe qualquer perigo para a saúde pública", frisa ainda o BE.

O Bloco quer saber se Duarte Cordeiro tem conhecimento da situação, que medidas vai tomar para a averiguar e que ações de fiscalização realizará, eventualmente em articulação com a Câmara da Póvoa, para evitar que se repita e garantir a boa qualidade das águas da praia.

A chamada praia do peixe não é uma zona balnear designada, mas a verdade é que o local é usado por muitas crianças para ir a banhos.