Mãe e filho intoxicados após fogo num prédio na Póvoa de Varzim

Rita Neves Costa Hoje às 22:49, atualizado às 23:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio deflagrou, esta quinta-feira à noite, num prédio de habitação na Póvoa de Varzim. Mãe e filho, de 40 anos e 12 anos, foram transportados ao hospital com sintomas de intoxicação.

Foi a moradora do rés-do-chão do prédio número 143 da Rua da Alegria, na Póvoa de Varzim, quem deu o alerta do incêndio na sua habitação às 22.02 horas.

A mulher, de 40 anos, e o filho, de 12 anos, foram transportados para o Hospital de São João, no Porto, com sintomas de intoxicação por inalação de fumos, segundo disse ao JN Francisco Nova, comandante dos bombeiros da Póvoa de Varzim.

Na origem das chamas terá estado um curto-circuito num desumidificador, acrescentou Francisco Nova.

Pelas 22.30 horas era visível uma coluna de fumo negro a sair pela porta da entrada do prédio, como constatou o JN no local. Pelas 23 horas o incêndio estava extinto, tendo a habitação de mãe e filho ficado inabitável, segundo o comandante dos bombeiros da Póvoa.

O primeiro andar do prédio está desabitado mas o morador de 60 anos que reside no segundo e último piso, com a mulher, ainda não sabe se podem passar a noite em casa.

Para o combate às chamas foram mobilizadas sete viaturas e 22 efetivos dos bombeiros. Esteve também no local uma viatura do INEM e a PSP.