Câmara da Póvoa de Varzim ajuda famílias a pagar a renda

A Câmara da Póvoa de Varzim vai apoiar o pagamento da renda de casa às famílias mais carenciadas. A ajuda pode chegar até aos 50% por um prazo máximo de três anos. As candidaturas ao programa "É bom Habitar Aqui" estão abertas até ao dia 30 de abril.

A iniciativa faz parte da Estratégia Local de Habitação (ELH) que prevê ainda investir, até 2024, 26 milhões de euros para dar uma casa digna a 543 pessoas e construir 150 fogos para venda a custos controlados.

Os candidatos terão que ter um rendimento mensal per capita igual ou inferior a 60% do valor do Indexante dos Apoios Sociais (443,20 euros). As despesas com saúde e educação serão levadas em conta nos cálculos, explicou ao JN a vereadora da Ação Social, Andrea Silva.