Câmara da Póvoa de Varzim quer saber mais sobre surto de legionella no concelho

A Câmara Municipal da Póvoa de Varzim solicitou à autoridade de saúde local mais esclarecimentos a respeito de um possível surto de legionella no concelho.

O pedido surgiu na sequência de uma notícia da TVI, deste sábado, que dá conta da existência de um surto comunitário na Póvoa de Varzim e que terá sido detetado no início da semana em 17 pessoas com idades entre os 80 e os 90 anos. A Direção-Geral da Saúde estará já a seguir o caso.

"Em resposta a este pedido de esclarecimento, tanto o Delegado de Saúde, como o Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim e Vila do Conde declararam que, apesar de alguns dos casos estarem a ser tratados e/ou internados no nosso Centro Hospitalar, nenhum dos doentes é residente no concelho da Póvoa de Varzim", é possível ler num comunicado emitido este sábado à noite pelo município.

De acordo com a TVI, dos 17 infetados, 12 estão no Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde e dois doentes foram transferidos para os cuidados intensivos do Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos. Outras duas pessoas tiveram alta e um homem de 85 anos terá falecido ainda no centro hospitalar.