Campo instala-se na cidade durante uma semana

Feira Agrícola do Norte está a decorrer na Póvoa de Varzim e espera mais de 90 mil visitantes. Tem entrada livre até às 18 horas, depois paga-se 3,5 euros.

Princesa solta um sonoro "muuuu". Do alto dos seus três anos, Maria olha a vaca curiosa. Aproxima-se a medo. Faz-lhe uma festa. "É muito giro! Nós moramos no centro da cidade e esta é uma oportunidade de ver os animais da quinta ao vivo", atira a mãe. Maria já viu as cabras, as ovelhas, os cavalos, os burros, as galinhas, a porquinha e os seus 14 leitões.

"Está a adorar", garante Sandra Santos. A Agrosemana termina amanhã, na Póvoa de Varzim. Além de animais, a Feira Agrícola do Norte tem mais de 200 expositores, concertos, espaços infantis e produtos regionais. Até amanhã , são esperados mais de 90 mil visitantes.

Na banca de "O Verdadeiro Fumeiro de Mirandela", Tiago Fernandes não tem mãos a medir.

O jovem, de 27 anos, filho dos donos da Quinta das Curriceiras, estreia-se na feira poveira e, por agora, a experiência é "positiva". Nesta altura do ano, Tiago viaja de feira em feira, de Monção ao Algarve, a promover a "sua" Mirandela. Ali, há azeite, queijos, pão e muitos enchidos. Quem por lá passa, aproveita os "produtos vindos diretamente da região".

Marta Pontes levou a Princesa e a Mily

As duas novilhas vão participar no Concurso de Jovens Manejadores. Sofia, de 8 anos, e Lara, de 12, são as filhas de Marta que as vão conduzir. Marta e o marido gerem duas explorações de produção de leite em Vila Chã e Bagunte (Vila do Conde). Ao todo, são quase 500 animais. A Agrosemana, organizada pela Agros - União de Cooperativas de Produtores de Leite, "é uma forma de mostrar o que fazem todos os dias".