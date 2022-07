Carrinha despistou-se e ambulância que ia em socorro teve um acidente

Um despiste de uma carrinha na Nacional 205, na Póvoa de Varzim, a meio da tarde deste sábado, deixou o condutor, entre os 75 e os 80 anos, em estado grave. Em socorro, seguia uma ambulância do INEM que, 500 metros antes do despiste, colidiu com um carro.

Os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim tiveram, este sábado, uma tarde insólita. Às 16.30 horas receberam um alerta para um despiste na Nacional 205, no sentido Terroso/Póvoa, junto ao restaurante Aqueduto. De acordo com Sérgio Agra, oficial de 2.ª dos bombeiros, o condutor, entre os 75 e os 80 anos, despistou-se e bateu numa parede de proteção pedonal. O acidente provocou ferimentos graves à vítima, que foi transportada para o Hospital da Póvoa de Varzim.

Entretanto, a mesma corporação recebeu um segundo alerta: a ambulância do INEM que seguia em socorro do condutor da carrinha, tinha embatido num carro, 500 metros antes do local onde tinha ocorrido o despiste. Os dois ocupantes da ambulância foram considerados feridos ligeiros e também foram levados ao hospital.

Além da corporação da Póvoa de Varzim, no local esteve também a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Pedro Hispano e a GNR, indicou Sérgio Agra.