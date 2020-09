Comunidade piscatória de Vila do Conde e Póvoa de Varzim com seis infetados

JN/Agências Hoje às 14:59 Facebook

Seis pessoas ligadas à comunidade piscatória de Vila do Conde e Póvoa de Varzim continuam infetadas com covid-19, informou esta terça-feira a Associação Pró Maior Segurança dos Homens do Mar (APMSHM).

Em comunicado, a associação refere que três são pescadores e outros três trabalham em atividades do setor, mas em terra. Há ainda 17 pescadores que estão submetidos a regime confinamento por terem tido contacto com pessoas infetadas.

Neste mais recente balanço, a APMSHM já não menciona que haja embarcações paradas, devido a falta de elementos para as operar, algo que se verificou nas últimas semanas, quando cinco barcos foram forçados a interromper a atividade.

A APMSHM garantiu que tem "sensibilizado os pescadores para que adotem comportamentos de prevenção no contágio e medidas que possam evitar os surtos na comunidade", lembrando que muitos deles "têm realizados testes à covid-19 a expensas próprias para detetar, o mais rápido possível, casos de infeção e intervir".

A Associação considera que "estão a ser cumpridas as recomendações", dando conta de um "decréscimo de infetados de trabalhadores no setor", que em agosto chegou a contabilizar 10 pescadores que testaram positivo ao novo coronavírus e 90 a cumprir isolamento profilático.

A APMSHM garante continuar "a acompanhar a situação em cooperação com a Secretaria de Estado da Saúde".

Segundo dados de 31 de agosto, o concelho de Vila do Conde tinha 209 casos ativos de covid-19 e o município vizinho da Póvoa de Varzim contabilizava 132.

Desde o início da pandemia, Vila do Conde registou um total de 724 infetados e a Póvoa de Varzim 405.