Multiusos na praça de touros da Póvoa de Varzim vai custar 9,5 milhões de euros

A Câmara da Póvoa de Varzim aprovou esta segunda-feira a abertura do concurso público para a construção da nova Arena que será edificada no local da atual praça de touros da cidade.

O novo equipamento, que tem um custo estimado de 9,5 milhões de euros, e será uma das mais caras obras públicas feitas nesta cidade do distrito do Porto, irá funcionar como um espaço multiusos para eventos culturais e desportivos com capacidade para cerca de três mil pessoas.

A nova arena irá ser construída no local onde, atualmente, existe a praça de touros da cidade, que, entretanto, vai ser demolida, e deixar de ter o seu propósito inicial.

"Os técnicos de engenharia, depois de avaliarem as condições infraestruturais, chegaram à conclusão que não era possível manter o edifício atual para as intervenções que pretendíamos. Isso levou a um conjunto de oportunidades, nomeadamente na construção de uma cave, que vai permitir albergar todos os serviços e libertar o rés-do-chão para espaços comerciais", explicou Aires Pereira, presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim.

A construção da nova arena está prevista arrancar em abril de 2020, tendo um prazo de execução de dois anos, sendo que o concurso público da empreitada será dividido em duas partes.

"A primeira fase é para qualificar, com os critérios que estão definidos no caderno de encargos, de ordem financeira e técnica, as empresas que tenham já feito obras semelhantes. Depois, na fase seguinte, vão estar apenas as empresas que cumprirem os critérios da fase anterior", explicou o autarca poveiro.

Aires Pereira confessou "não ter memória de um concurso de empreitada com esta dimensão na cidade" e apontou que a nova arena estará "no centro da nova alameda que será construída na parte norte da Póvoa de Varzim".