Construção de prédio na Póvoa de Varzim está a ser investigada

Na Avenida Santos Graça, na Póvoa de Varzim, já lhe chamam "mamarracho". Há muitas dúvidas: a dimensão, o afastamento "mínimo" de vizinhos, os 40 metros de comprimento, um sótão que é, afinal, uma cobertura com piscina. Por queixa do deputado municipal Silva Garcia, está em investigação no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto. O presidente da Câmara, Aires Pereira, garante que tudo está dentro da lei.

"A cumprirem-se o Plano Diretor Municipal (PDM) e o Plano de Urbanização (PU), seriam 720 m2. Assim são 2600 m2. É a diferença de quatro para 16 apartamentos", frisa Silva Garcia, eleito pelo PS, que, na última Assembleia Municipal, requereu "pela quarta vez" cópias do processo.

Alexandre Festas mora ao lado do novo imóvel: "É chegar aqui e olhar. Abro a janela e dou com o nariz no vizinho. Não é preciso ser especialista em urbanismo para ter dúvidas". Mora ali há 13 anos. Tinha como vizinha uma vivenda e uma "lindíssima magnólia". Agora, tem um bloco de betão com 40 metros de comprimento e mais de 15 de altura, a três metros da janela. Deixou de ter sol e, sobretudo, privacidade. Ele e quem for morar para o novo prédio. Pediu acesso ao processo. Recusaram-lhe. Os moradores já fizeram uma reclamação na Autarquia. Até agora, não há resposta.