Consultas no hospital suspensas e praias fechadas em Vila do Conde e na Póvoa

O Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde (CHPV/VC) suspendeu, a partir de sábado, toda a atividade clínica não urgente. Não há assim cirurgias, fecha a consulta externa e a realização de exames complementares de diagnóstico. stá limitada a situações urgentes

Ficam de fora as cirurgias na área da oncologia e obstetrícia e mantém-se toda a atividade com caráter urgente.

As medidas inserem-se no plano de contingência do CHPV/VC face ao surto de Covid-19 e são para manter, esclarece o hospital, enquanto durar a fase de pandemia.

Capitania fecha praias

Ainda no que toca a medidas destinadas a conter a propagação do vírus, as capitanias da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde decidiram também interditar as praias dos dois concelhos.

"Ficam interditas as atividades desportivas ou de lazer que impliquem aglomerados de pessoas nas praias marítimas sob jurisdição da capitania", lê-se num comunicado assinado pelo capitão de porto, José Marques Coelho.