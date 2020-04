"Covidrive" junto ao hospital da Póvoa de Varzim a partir de segunda-feira

Ana Trocado Marques Hoje às 16:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Começa a funcionar, a partir de segunda-feira, um "Covidrive" junto ao hospital na Póvoa de Varzim. No novo espaço serão feitos testes de despistagem à Covid-19 dentro do automóvel, à semelhança do que já acontece no Porto.

Os testes serão feitos gratuitamente, mas apenas a quem tiver prescrição médica. As marcações podem ser feitas a partir de segunda-feira, através do número 252 090 169. O "Covidrive" é da responsabilidade do ACES Póvoa de Varzim/Vila do Conde e será operacionalizado pela Synlab.

"Quem tiver essa prescrição, pode agendar o teste através da linha telefónica dedicada, que a câmara disponibilizou e, no dia e hora marcada, só têm de aparecer. Nem precisam de sair do automóvel. É um modelo mais cómodo, que evita que os nossos cidadãos se tenham de deslocar a outras cidades, como Gaia e Porto, para serem testados", explicou o presidente da Câmara da Póvoa, Aires Pereira.

O "Covidrive" ficará na rua Bonitos de Amorim, junto ao hospital da Póvoa, e vai funcionar de segunda a sábado, das 9 às 18 horas e, aos domingos e feriados, das 14 às 18 horas. O Synlab está já, desde o início da pandemia, a efetuar testes enquanto laboratório convencionado com a ARS/Norte, mas só no Porto.

Paralelamente, o concelho tem já 60 camas na Escola Agrícola Campo Verde, em Rates, preparadas para a eventualidade de ser preciso isolar utentes de algum lar de idosos. Por agora, há 47 poveiros infetados e duas pessoas já morreram no concelho, vítimas da Covid-19.

Já em Vila do Conde, a Câmara tem sete edifícios e 411 camas prontas para alojar pessoas em isolamento ou infetadas com o novo coronavírus, que não tenham necessidade de internamento. O concelho tem, agora, 68 infetados e registou pelo menos um caso no lar da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde.