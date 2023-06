Eça de Queirós é a terceira melhor escola pública do distrito do Porto

Uma média de 13,14, 693 exames realizados, sem grandes diferenças entre disciplinas e com uma subida de um lugar face a 2021. É este o retrato do velhinho liceu. A Eça de Queirós é a 3.ª melhor pública do distrito do Porto (e a que tem mais exames), a 11.ª a nível nacional e, há vários anos, a melhor secundária do concelho.

"É a cereja no topo do bolo do trabalho realizado ao longo do ano", afirma o diretor da Escola Secundária Eça de Queirós, Eduardo Lemos.

"Nós preparamos os alunos para serem bem sucedidos nos exames. A escola tem essa obrigação e não se esquece", frisa, lembrando as aulas de apoio e dúvidas, os testes com estrutura de exame ou feitos, por exemplo, pela Sociedade Portuguesa de Matemática. Depois, fomenta-se nos alunos "a ideia de que têm o nome da escola a defender" e, todos em conjunto - alunos, pais, escola e professores - trabalham para "o melhor resultado possível".

No concelho, o Colégio de Amorim ficou em 75.º lugar e a Secundária Rocha Peixoto em 354.º.