Ana Trocado Marques Hoje às 17:29 Facebook

Twitter

Partilhar

A Póvoa de Varzim vai receber, neste fim-de-semana, o Encontro Nacional Harley Davidson. Sábado e domingo são esperados 400 participantes.

O evento, que arranca ao final da tarde de sexta-feira, vai concentrar-se no largo do Passeio Alegre, auditório da Lota e avenida dos Descobrimentos e terá como ponto alto um concerto ao ar livre dos GNR no sábado, às 22 horas, junto à Fortaleza.