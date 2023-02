Família da Póvoa de Varzim pede ajuda para trazer Ezequiel para casa

Ezequiel Gonçalves da Costa morreu na sexta-feira, na Córsega, França. A família, natural da Estela, na Póvoa de Varzim, quer trazer o corpo para casa, mas não tem como pagar os quase dez mil euros de despesas. Lançou, agora, um apelo nas redes sociais.

"O meu avô tinha um cancro na coluna. O ano passado teve uma recaída e, no último ano, já fazia morfina diária. A semana passada, na quarta-feira, teve uma infeção nos pulmões e foi para o hospital. No dia seguinte, ficou inconsciente e foi entubado e, na sexta-feira, acabou por falecer", contou, ao JN, a neta, Andreia Oliveira, que, com a mãe e a tia, resolveu lançar um pedido de ajuda no Facebook, a fim de angariar dinheiro para trazer o avô de volta à sua terra natal.

Ezequiel é pai de três filhos, mas a família, de parcos recursos, não tem como pagar a despesa: "A minha tia é mãe solteira e está a ajudar a filha a pagar a faculdade, o meu tio vive com os meus avós e ajuda-os a suportar as despesas e a minha mãe tem um tumor na cabeça e o meu pai está emigrado para poder pagar as contas".

O avô, continua a contar Andreia, emigrou para a Córsega há 18 anos. Era gruísta e trabalhou vários anos na construção civil. Há uns anos, lutou com sucesso contra um cancro no estômago, mas, desta vez, não sobreviveu.

Andreia queria fazer a vontade à avó e trazer Ezequiel de volta a casa para ser sepultado no jazigo de família. Era esse também o grande desejo de filhos e netos. "Liguei para a funerária de lá e, só para o caixão e para o trazer para Portugal são, no mínimo, oito mil euros. Depois, a funerária de cá, para ir buscá-lo ao aeroporto e fazer o funeral, são mais 1400 euros. Não temos esse dinheiro", lamenta a jovem de 28 anos. Por agora, o corpo de Ezequiel está numa câmara frigorífica à espera que a família consiga juntar o dinheiro para a transladação.

A jovem agradece desde já a quem ajudar, porque "por pouco que seja, todo junto faz muito". Os donativos podem ser feitos por Mbway para o 911 974 037 ou por transferência para o IBAN PT50 0007 0000 0030 0204 2342 3.