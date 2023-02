Fecho da Riba-mar: "E agora quem é que me vai servir um café e um barquinho?"

Riba-mar fechou, neste domingo, as portas e, no último dia, houve filas, casa cheia até ao último minuto e muitas lágrimas

"Já não tenho lágrimas", diz Domingos Araújo, olhando as montras vazias e o corrupio de clientes, que, desde as 7 horas, formavam fila à porta da Riba-mar. "É uma dor de alma! Os "nossos" barquinhos, os "nossos" poveirinhos", atira uma mulher, acabada de entrar. É mais uma "cliente-amiga" que vem dizer adeus à histórica pastelaria da Póvoa de Varzim. Dá um abraço a Margarida, Ludovina e Filomena - as três irmãs que tocavam o negócio -, olha em volta, mergulhada em memórias do lugar, que testemunhou tantos dos momentos marcantes da sua vida, respira fundo e, de olhos molhados, volta a sair.