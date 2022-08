Festa da Sardinha até domingo na Póvoa de Varzim

JN Hoje às 17:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Começa na noite desta sexta-feira a 17.ª Festa da Sardinha na Póvoa de Varzim. Até domingo, no auditório da lota, em frente ao casino, são esperadas 10 mil pessoas.

As portas abrem nesta sexta-feira às 20 horas. Nos restantes dias haverá dois horários: a partir das 12 e das 20 horas. A entrada é livre. Além da sardinha assada, os visitantes terão ao dispor carnes na brasa, bifanas e caldo verde. Para finalizar, há a rabanada poveira ou, para os menos gulosos, fruta da época.

A Festa da Sardinha regressa após um interregno ditado pela pandemia. Na última edição, em 2019, serviu mais de oito mil refeições.

"Os apreciadores de sardinha podem fazer uma refeição por um valor que ronda os oito euros. O festival gastronómico contará, ainda, com animação musical a tempo inteiro a cargo de vários grupos musicais, DJ convidados e com a atuação de alguns ranchos folclóricos distintos, todos eles representativos das colmeias piscatórias do litoral Norte do país", explica a organização.