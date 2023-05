Fogo em cozinha desaloja morador

JN Ontem às 23:27 Facebook

Um incêndio circunscrito à cozinha de uma habitação na Póvoa de Varzim, ocorrido na noite desta quarta-feira, desalojou temporariamente o morador sem ter causado vítimas.

O alerta foi dado às 21.15 horas para os Bombeiros Voluntários locais, tendo sido declarado extinto às 22.08.

Aquele corpo de bombeiros destacou para o incêndio, na Rua do Pinheiro, cinco viaturas e 16 elementos, apoiados pelo dispositivo do INEM baseado em Vila do Conde.

Devido aos fumos que alastraram pelos três pisos da vivenda, o único morador teve de ser alojado temporariamente em casa de familiares.