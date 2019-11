Gases do carro matam casal de idosos na Póvoa

Ana Trocado Marques Hoje às 10:38 Facebook

Viatura era deixada a trabalhar na garagem algum tempo ao final do dia. Monóxido de carbono foi fatal.

Foram encontrados os dois caídos na sala, já sem vida, na quinta-feira à hora do almoço. Moisés Matias, de 86 anos, e Alzira Tomé, de 80, morreram por inalação de monóxido de carbono. O idoso tinha por hábito deixar, de vez em quando, o carro a trabalhar, na garagem, ao final do dia. A sala era mesmo ao lado. Na quarta-feira, a rotina foi fatal. A tragédia deixou em choque os moradores da Rua Senhora da Conceição, na Estela, Póvoa de Varzim.

Maria Coelho chegou às 10 horas, como era habitual, com o pão para o pequeno-almoço. Era empregada do casal há quase quatro anos. Fazia a comida, tratava da casa e das roupas. Bateu à porta, mas ninguém abriu. Estranhou as luzes ligadas e o silêncio. Telefonou ao sobrinho do casal. Às 11.30 horas, sem sinal do casal, chamaram os Bombeiros da Póvoa de Varzim.

