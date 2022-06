Golfe para todos na Póvoa de Varzim

Ana Trocado Marques Hoje às 20:23 Facebook

Câmara e Estela Golf Club têm parceria para aulas gratuitas para os alunos das escolas do concelho. Nova modalidade do desporto escolar já tem 105 inscritos.

Não é uma questão de força. Mariana tenta corrigir o movimento: posiciona as pernas, estica bem as costas, faz o "triângulo" com os braços. Não se imaginou a jogar golfe, mas a experiência é "fantástica". Tacada na bola e... "Boa!", atira-lhe o professor Luís Cameira. A jovem de 15 anos é um dos 105 alunos das escolas poveiras que praticam golfe no Estela Golf Club, na Póvoa de Varzim. Ali, o golfe é gratuito e acessível a todos. Faz parte das ofertas do desporto escolar tal como a vela e a vela adaptada e a ideia é que possam ser cada vez mais.

"A maior parte deles nunca praticou e, se calhar, julgou que nunca poderia praticar. O golfe é visto como um desporto "elitista", só ao alcance de alguns. Muitos não sabem sequer que este campo existe", explicou, ao JN, o presidente da Câmara, Aires Pereira.

A parceria com o Estela Golf arrancou agora. A Câmara atribuiu ao clube um subsídio de 18 mil euros. Em troca, há aulas gratuitas para os alunos das escolas do concelho com direito a transporte assegurado.

"98% nunca cá tinham estado. O golfe para ser desenvolvido tem que ir às escolas", diz Luís Cameira. O clube tem 340 sócios. O campo da Estela tem três quilómetros, num espaço "absolutamente fabuloso", paralelo à praia. A parceria é, agora, vista como uma forma de divulgar o espaço, a modalidade e captar novos talentos.

"As pessoas acham que isto é um clube fechado. O campo está aberto a todos. Qualquer pessoa pode vir aprender", frisa Luís, que, aos 44 anos, leva 22 a dar aulas de golfe.

A aula de Mariana segue no green. Outras regras, a mesma base. Ao ar livre, fora da escola, em contacto com a natureza, a fazer desporto. Tudo bons motivos para a jovem aluna do curso Técnico de Apoio à Gestão Desportiva ter aderido à ideia. Valeu ainda, explica a professor Paula Trindade, o entusiasmo do professor Amílcar Ramos, ele próprio um praticante de golfe. "A Educação Física não tem que ser só correr e jogar futebol. É prepará-los para a atividade física e, depois, cada um poder escolher o desporto que quer fazer", remata Paula Trindade.

"Dentro das instituições que existem na Póvoa, tentamos fazer com que os jovens tenham acesso a outros desportos", salienta Aires Pereira, explicando que esta iniciativa se enquadra no Póvoa Inova. No mundo empresarial ou no desporto, a ideia é a mesma: inclusão social e captação de talentos, que se quer que fiquem na cidade.