Homem encontrado morto em praia da Póvoa de Varzim

Um homem com cerca de 40 anos foi encontrado morto, esta terça-feira de manhã, na praia de Aguçadoura, a norte do campo de futebol, na Póvoa de Varzim. A Polícia Judiciária está a investigar o caso.

Ao que o JN conseguiu apurar, o homem terá sido encontrado por um popular, que alertou de imediato os bombeiros.

"Estava na areia, já sem vida, mas não estaria ali há muito tempo", explicou, ao JN, o comandante da Capitania da Póvoa de Varzim, José Marques Coelho. Numa primeira análise, não foi possível perceber as causas da morte do homem, que terá perdido a vida durante a noite. Por isso mesmo, ao local foi chamada a PJ, que está agora a investigar o caso e a tentar descobrir a identidade do homem.

O corpo foi transportado pelos Bombeiros da Póvoa para o Instituto de Medicina Legal.