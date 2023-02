JN Hoje às 16:29 Facebook

Um homem ficou ferido com gravidade, ao início da tarde deste sábado, após a mota em que seguia ter colidido com um carro na Rua Gomes de Amorim, freguesia de Aver-o-Mar, na Póvoa Varzim. A vítima, com cerca de 40 anos, foi transportada para o Hospital da Póvoa de Varzim.

Ao que o JN conseguiu apurar, o acidente ocorreu por volta das 13.49 horas e o condutor do carro saiu ileso do sinistro. No local, a prestar socorro, estiveram os bombeiros da Póvoa de Varzim.