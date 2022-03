Homem ferido com gravidade em incêndio seguido de explosão

Ana Trocado Marques Hoje às 10:34 Facebook

Um homem com cerca de 50 anos ficou, ferido com gravidade, domingo à noite, na sequência de um incêndio seguido de explosão, na casa onde vivia na travessa da Bela, em Balasar, Póvoa de Varzim.

Ao que o JN apurou, o alerta caiu no quartel dos Bombeiros da Póvoa às 22.47 horas. À chegada ao local, a casa estava já parcialmente tomada pelas chamas. O fogo causou ainda a explosão de uma botija de gás, que feriu com gravidade o dono da casa. Na habitação estava ainda a mulher que, apesar do susto, escapou ilesa.

Ao local foi ainda chamada a viatura médica de emergência de Famalicão, que prestou os primeiros socorros ao homem, que acabou transportado, em estado grave, para o Hospital de S. João, no Porto, pela Cruz Vermelha de Macieira de Rates (Barcelos).

As chamas destruíram por completo um quarto, a sala e a cozinha da casa, que ficou sem condições de habitabilidade.

No combate às chamas estiveram, durante mais de duas horas, seis veículos e 15 elementos dos Bombeiros da Póvoa