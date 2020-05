Célia Soares com Ana Trocado Marques Hoje às 14:29 Facebook

Um homem morreu, ao início da tarde deste domingo, na sequência de um despiste de motociclo na A28, na Póvoa de Varzim.

Segundo os Bombeiros Voluntários de Vila do Conde, que se encontram no local a fazer a limpeza da via e a remoção do cadáver, o alerta para o acidente foi dado às 12.19 horas.

A vítima seguia num motociclo, no sentido Sul-Norte da A28 na zona de Póvoa de Varzim. O trânsito está condicionado.