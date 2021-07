Homem morreu na água durante ação de formação

Ontem às 23:02 Facebook

Vítima sentiu-se mal ação do Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar, realizada na marina da Póvoa do Varzim

Um homem, com cerca de 50 anos, morreu, depois de se ter sentido mal na água, durante uma ação do Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar, realizada no interior da marina da Póvoa de Varzim.

A vítima ainda foi retirada da água por elementos que se encontravam a participar na formação e foi sujeita a manobras de reanimação até à chegada do INEM. Contudo, não foi possível reverter a situação.

O incidente ocorreu na tarde desta sexta-feira e o indivíduo foi rapidamente assistido pelos elementos do piquete do comando local da Polícia Marítima da Póvoa de Varzim, os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM.

Também o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi acionado para prestar apoio aos familiares da vítima.