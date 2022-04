Hortas na fábrica dão os legumes para a sopa de todos os dias

Ana Trocado Marques Hoje às 15:48 Facebook

Na conserveira "A Poveira", os funcionários juntam-se para cultivar a terra. Combatem stress, reforçam espírito de equipa e há mais alegria no trabalho.

"É um momento de relaxar, rir, conversar e estar em contacto com a natureza, mas também é compromisso, comunicação, trabalho em equipa, ecologia", conta Carla Veloso, olhando, nas sete "camas", as plantas já a crescer. As alfaces estarão prontas em três semanas. Depois, haverá salsa, cebola, couve, curgete, tomate, alho francês e tudo mais que se quiser. É a nova horta da fábrica de conservas "A Poveira", na Póvoa de Varzim. E, todos os dias, os funcionários tiram um tempinho ao trabalho para pôr as mãos na terra. Os "seus" legumes vão diretos para a sopa que, todos os dias, é servida na cantina.

"Cada equipa responsabiliza-se pela sua "cama" e há até uma certa competição saudável entre equipas", explica Pedro Rocha, da Noocity, a empresa que está a ajudar "A Poveira" na implementação do projeto "Liga-te à Terra".