Horticultores da Póvoa de Varzim exigem solução para o rio Alto

Mais do que serem ressarcidos dos prejuízos, os produtores de hortícolas da Póvoa de Varzim querem ver "acautelado o futuro": o rio Alto "não aguenta a quantidade de água que recebe" e é preciso pensar num "plano para as próximas décadas". A Horpozim - Associação Empresarial Hortícola já fez contas: o temporal do fim-de-semana de ano novo, levou as culturas a duas dezenas de produtores e deixou mais de 20 hectares de estufas alagadas em água.

"Foram essencialmente culturas instaladas na Estela. O rio Alto galgou as margens, entrou pelas estufas e deixou as culturas todas debaixo de água", explicou, ao JN, Manuel Silva, o presidente da Horpozim, que conta com mais de 850 associados na Póvoa, Vila do Conde e Esposende e que, anteontem, reuniu com os afetados para fazer um ponto de situação.

Aquela linha de água, continua a explicar, "está subdimensionada". O rio Alto nasce no sopé do monte de S. Félix, em Laundos, atravessa o Parque Industrial de Laundos e vai desaguar na Estela. O crescimento de empresas e moradores na zona "pressiona" o pequeno ribeiro, que, no verão está seco e, em dias de muita chuva, não cabe no leito.