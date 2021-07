Idoso em estado grave após cair de 1.º andar em lar da Póvoa de Varzim

Ana Trocado Marques Hoje às 16:53 Facebook

Um idoso com cerca de 70 anos caiu, esta tarde, de um 1.º andar no lar Diálogos e Ternuras, na rua da Ordem, em Terroso, na Póvoa de Varzim. O homem foi transportado em estado grave para o Hospital de S. João, no Porto.

O alerta caiu no quartel dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim às 12.34 horas. À chegada ao local, o homem estava já caído no chão e com ferimentos graves.

No local esteve a viatura médica de Famalicão, dois elementos e uma ambulância dos Bombeiros da Póvoa, bem como a GNR que está, agora, a investigar as causas da queda do idoso, que estava internado na instituição.

Ao JN, fonte do lar "Diálogos e Ternuras" explicou que o homem estava há apenas dois dias internado na instituição. Sem que tenham ainda conseguido perceber o que aconteceu, sabem apenas que o idoso subiu sozinho até ao 1.º andar, abriu as persianas e foi até à varanda. Acabaria por cair. O lar lamenta o acidente, mas nega que o idoso estivesse sem vigilância. "Foi uma questão de segundos", garantiu fonte da instituição.

O "Diálogos e Ternuras" foi inaugurado em 2016 e alberga dez idosos em regime de internamento.