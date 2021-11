Incêndio destrói pavilhão da Escola Nova na Póvoa de Varzim

Ana Trocado Marques Hoje às 17:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Um violento incêndio destruiu por completo, na madrugada desta quarta-feira, o pavilhão da Escola Nova, na Póvoa de Varzim.

O espaço, contíguo à escola do 1.º Ciclo, servia de ginásio, sala de apoio ao estudo e espaço para atividades e reuniões. Tinha sido inaugurado há um ano. A "Nova" continua a funcionar normalmente, mas, nos próximos meses, as aulas de educação física dos 170 alunos terão que voltar a ser praticadas no coberto ou ao ar livre.

"Só ficaram as paredes e o telhado. Foram os vidros, as caixilharias, todo o material que estava guardado lá dentro, mesas, cadeiras, armários", explicou, ao JN, o vereador da Educação da Câmara da Póvoa, Luís Diamantino, que, logo às primeiras horas da manhã, esteve na escola, com direção e Associação de Pais, a avaliar os danos.

O alerta para o incêndio caiu no quartel dos Bombeiros da Póvoa pouco depois das 4 horas. À chegada ao local, já o pavilhão estava completamente tomado pelo fogo. A preocupação foi evitar que as chamas se propagassem ao edifício das salas de aula.

O comandante dos Bombeiros, Francisco Nova, admite que o quadro elétrico ficou "totalmente destruído", por um curto-circuito poderá ter estado na origem do incêndio. Ainda assim, a PSP esteve no local e só as perícias poderão, agora, ajudar a identificar as causas.

Luís Diamantino diz que os arquitetos responsáveis pelo projeto já estiveram na escola. Agora, acrescenta, "é arregaçar as mangas, preparar um caderno de encargos, lançar a obra e refazer o pavilhão o mais rápido possível".

O pavilhão custou mais de 300 mil euros e tinha sido inaugurado em setembro de 2020. Tinha sido uma promessa da Câmara, sensível aos apelos da comunidade escolar, que se queixava da falta de um espaço fechado para a prática de educação física e de outras atividades extracurriculares.