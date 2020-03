Marta Neves Hoje às 09:17 Facebook

Um incêndio que deflagrou durante a madrugada desta sexta-feira num prédio devoluto na Póvoa de Varzim obrigou ao corte da EN13, junto ao edifício da Câmara Municipal.

O fogo esteve a consumir um prédio da Rua Paulo Barreto, na Póvoa, não tendo atingido as habitações contíguas. O alerta para o incêndio, combatido pelos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim, foi dado cerca das 4.30 horas.

Como consequência do incidente, o trânsito foi cortado alguns metros junto à Câmara Municipal, na Estrada Nacional 13. De acordo com o comandante da corporação, Francisco Nova, prevê-se que a via só seja reaberta ao início da tarde.