Incêndio faz três feridos e obriga clientes a fugir de restaurante

Um incêndio fez três feridos e obrigou a evacuar o restaurante "O Frangueiro", na EN13, em Aver-o-Mar, na Póvoa de Varzim, este sábado à noite.

As chamas, explicou, ao JN, o comandante dos Bombeiros da Póvoa, Francisco Nova, deflagraram às 19.40 horas no sistema de exaustão.

Minutos depois, e apesar de todos os esforços do proprietário e dos funcionários, o motor explodiu e rebentou com toda a tubagem. Quem lá estava a jantar só teve tempo de fugir. À chegada dos bombeiros, já todos estavam no exterior do edifício.

Dois funcionários tiveram que ser assistidos por inalação de fumos. O patrão sofreu queimaduras nas duas mãos, quando tentava apagar as chamas. Foi transportado ao Hospital da Póvoa.

No combate às chamas estiveram 11 elementos e quatro viaturas dos Bombeiros da Póvoa. Todo o sistema de exaustão ficou destruído, pelo que o restaurante não terá, nos próximos dias, condições de funcionamento.