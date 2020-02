Hoje às 20:21 Facebook

Um incêndio numa habitação deixou, na tarde desta terça-feira, quatro pessoas desalojadas na Póvoa de Varzim.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, as chamas deflagraram por volta das 18.30 horas, na Rua das Flores, em Aver-o-Mar, tendo danificado o telhado e parte do primeiro piso da casa.