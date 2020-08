Incêndio faz um morto na Póvoa de Varzim

Ana Trocado Marques Hoje às 02:27 Facebook

Um sem-abrigo morreu e outro ficou ferido, esta madrugada, num violento incêndio que destruiu um edifício devoluto na travessa das Hortas, no centro da Póvoa de Varzim.

O alerta caiu no quartel dos bombeiros às 23.20 horas de quarta-feira. À chegada ao local, as labaredas que saíam pelo telhado assustavam já os moradores das ruas adjacentes.

Depois de muito trabalho, o fogo foi, finalmente, extinto, mas já nada houve a fazer para salvar um sem-abrigo, com cerca de 40 anos, que só durante as operações de rescaldo foi encontrado.

Um outro sem-abrigo, também com cerca de 40 anos, estava no edifício devoluto, mas conseguiu sair a tempo. Sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado ao hospital da Póvoa. Terá sido este a informar as autoridades de que o colega ainda se encontrava lá dentro e que os dois costumavam ali pernoitar.

No combate às chamas estiveram 26 bombeiros da corporação da Póvoa de Varzim, apoiados por dez viaturas.