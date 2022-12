Inspeção do Ambiente diz que não há lei para agir contra mau cheiro

Ana Trocado Marques Hoje às 16:36 Facebook

"Não existe legislação específica nacional e/ou europeia sobre odores" e, como tal, a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) nada pode fazer. Foi esta a resposta enviada à Câmara da Póvoa de Varzim. Em causa está o mau cheiro exalado pela aterro da Resulima em Paradela, Barcelos, que, há um ano, faz desesperar os moradores das vizinhas freguesias de Laundos e Rates, na Póvoa de Varzim.

A Resulima, que trata os lixos de seis municípios dos distritos de Braga e Viana do Castelo, tinha 180 dias para resolver o problema, mas, findo o prazo, diz quem lá mora, "está tudo na mesma". A IGAMAOT passa, agora, a bola para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) e para a Agência Portuguesa do Ambiente (APA). O aterro de Paradela custou 28 milhões de euros (entre os quais 19,8 milhões de fundos comunitários).

"No âmbito das suas competências, não existem mais diligências a serem tomadas por esta Inspeção-Geral, até pronúncia das decisões a emitir pelas entidades licenciadoras (CCDRN e APA)", refere a IGAMAOT no ofício enviado à Câmara da Póvoa de Varzim, a que o JN teve acesso. A IGAMAOT explica que, "no âmbito das suas competências" e perante as várias reclamações de moradores, juntas e Câmara, fez, em agosto uma inspeção ao aterro.