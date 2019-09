Camião abalroa cinco carros na A28 e faz oito feridos. Vítimas iam para casamento

Ana Trocado Marques Hoje às 14:53, atualizado às 15:33 Facebook

Twitter

Partilhar

A A28 está cortada, no sentido Porto - Viana do Castelo, antes da saída para a Póvoa de Varzim. Do acidente resultaram oito feridos, dois dos quais em estado considerado grave.

Ao que o JN apurou, um camião abalroou cinco carros, por motivos ainda por determinar. Três dos cinco automóveis dirigiam-se para um casamento.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, o alerta para o acidente ocorreu pelas 13.42 horas.

No local, estão quatro corporações de bombeiros, da Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Famalicão e Famalicenses, o INEM e a GNR.