Acidente e quilómetros de fila na A28

Um acidente envolvendo três viaturas está a condicionar o trânsito na A28 e a provocar quilómetros de filas, entre o nó da Póvoa de Varzim e o nó da Estela. O alerta foi dado às 17.53 horas e do choque resultaram três feridos ligeiros.

De acordo com a Brigada de Trânsito da GNR, o acidente, ocorrido no sentido sul-norte, ao quilómetro 38, obrigou, inicialmente, ao corte total da via. Às 19.15 horas, foi aberta a circulação numa das faixas de rodagem, mas, dada a hora de ponta, e os condicionamentos há, neste momento, no local, diz a GNR, "vários quilómetros de fila". Há ainda dois veículos acidentados por remover: um atravessado na faixa da direita, outro na berma.

Os feridos já foram transportados pelos Bombeiros da Póvoa ao hospital local.