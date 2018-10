Camião ardeu e obrigou a cortar acesso à A28

Ana Trocado Marques Hoje às 17:29 Facebook

O incêndio de um camião obrigou a cortar o acesso à A28 na Póvoa de Varzim.

O veículo pesado, de transporte de legumes, começou a arder com bastante violência na Avenida do Mar, na Póvoa de Vazrim, obrigando ao corte do acesso à A28, este sábado à tarde. O alerta foi dado pelas 16 horas.

O condutor conseguiu sair do veículo e escapar às chamas, cuja origem é ainda desconhecida.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros da Póvoa, com dois veículos e seis elementos.

Elementos da PSP estão a controlar o trânsito.