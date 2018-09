Camião ardeu na A28 na Póvoa de Varzim

Ana Trocado Marques Hoje às 10:32 Facebook

Um camião ardeu, esta terça-feira de manhã, na A28, no sentido Viana - Porto, na Estela (Póvoa de Varzim). O atrelado do veículo, que transportava peças para automóveis, ficou totalmente destruído pelas chamas. Ainda assim, o condutor saiu ileso e conseguiu salvar a cabine.

O alerta foi dado às 7.16 horas. No local, ao quilómetro 39 da A28, estiveram quatro viaturas e 12 elementos dos Bombeiros da Póvoa de Varzim e de Fão (Esposende), que já nada conseguiram fazer para salvar o atrelado.

A Brigada de Trânsito estava ainda no local, cerca das 10.30, com o trânsito a circular apenas na faixa da esquerda, já que a direita está parcialmente ocupada pelo atrelado, que aguardava, a essa hora, a chegada do reboque.

O camião, de matrícula espanhola, pertence a uma empresa do país vizinho.