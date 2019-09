Cinco tripulantes de veleiro resgatados após naufrágio ao largo da Póvoa de Varzim

Hoje às 12:14 Facebook

Uma embarcação à vela, de bandeira francesa, naufragou, esta madrugada, ao largo da Póvoa de Varzim, tendo os cinco tripulantes sido resgatados por um barco de pesca que se encontrava nas proximidades, disse fonte da Marinha.

Em declarações à Lusa, Fernando Pereira da Fonseca, porta-voz e relações públicas da Marinha e da Autoridade Marítima Nacional, disse que dois tripulantes "apresentavam queixas", pelo que foram transportados ao hospital.

O alerta de socorro foi recebido no Centro de Coordenação de Busca e Salvamento (MRCC) às 4.14 horas para um acidente 56 quilómetros a oeste da Póvoa de Varzim, no distrito do Porto.

Segundo o responsável, participaram na operação a embarcação de pesca "Foz da Nazaré", que se dirigiu para o local onde encontrou "o "Trimaran", de bandeira francesa, voltado com os cinco tripulantes na água".

"Foram realizadas as primeiras ações de salvamento até à chegada de um helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa, que resgatou os cinco náufragos, todos do sexo masculino, quatro de nacionalidade francesa e um belga", acrescentou.

No local esteve ainda uma embarcação da Estação Salva-Vidas da Póvoa de Varzim e Vila do Conde.

Os dois tripulantes foram transportados para o Hospital de Barreiro, uma vez que o helicóptero que participou na operação de busca pertence à Base Aérea do Montijo, segundo explicou à Lusa o porta-voz da Marinha.

A operação de salvamento terminou cerca das 6.18 horas, quando foi resgatado o último tripulante.