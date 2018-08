Direito de resposta: "Descarga de milhares de litros de vinho tinto no rio Esteiro"

12 Maio 2018 às 00:00 Facebook

Confrontada que foi esta sociedade. Caves Costa Verde, Lda. com sede R. Gomes de Amorim, n° 2221, Póvoa de Varzim, com notícias veiculadas em órgãos de comunicação social no decurso da semana passada, entende dever vir a público esclarecer o que, de facto, ocorreu nas suas instalações para que dúvidas não subsistam.

Na passada quinta-feira, dia 3 do corrente mês de maio, durante uma operação de trasfega de vinho tinto efetuada entre depósitos situados no exterior das ditas instalações (ao ar livre), houve um derrame acidental de uma certa quantidade de tal produto.

O vinho tinto derramado entrou nas condutas que conduzem às sarjetas das águas pluviais.

Perante a inopinada ocorrência, e por forma a minimizar um eventual impacto ambiental, a sociedade tomou, de imediato, a medida ajustada à situação e que consistiu no lançamento, durante várias horas, de grande quantidade de água nas condutas de águas pluviais

Além disso, comunicou já a sociedade às entidades competentes a quantidade estimada de vinho derramado.

Como é evidente, lamenta esta sociedade o sucedido, ainda que meramente acidental; todavia, gostaria de deixar bem vincado que se encontra instalada no mesmo local, há mais de 50 anos, jamais tendo tido qualquer incidente do género, demonstrando com isso algo que constitui um dos seus apanágios: a preocupação com o ambiente.

Póvoa de Varzim, 8 de Maio de 2018

Caves Costa Verde