Um homem de 44 anos ficou ferido com gravidade, na última noite, na sequência de um atropelamento na EN13, na Póvoa de Varzim.

O acidente deu-se cerca da 1.30 horas, na Avenida Almirante Reis (EN13), e a vítima foi transportada para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos,

No local, estiveram os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim com dois elementos, a SIV de Vila do Conde e a VMER do Hospital Pedro Hispano.