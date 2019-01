Incêndio destrói dois andares de prédio na Póvoa de Varzim

Hoje às 08:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio destruiu, esta segunda-feira, o rés-do-chão e um primeiro andar de um prédio na Rua Paulo Barreto, na Póvoa de Varzim, sem causar vítimas.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) Porto disse à Lusa que o alerta para o fogo, que já está dominado, foi dado às 7.19 horas, encontrando-se no local 30 operacionais, com o apoio 12 veículos.

No rés-do-chão, funcionava um restaurante e o primeiro andar era habitação, segundo a fonte do CDOS, que adiantou não haver vítimas a registar.