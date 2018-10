Incêndio em vacaria matou 500 vacas na Póvoa de Varzim

Hoje às 08:16 Facebook

Um incêndio numa vacaria na Póvoa de Varzim, no distrito do Porto, provocou hoje a morte de 500 animais.

À chegada dos bombeiros, as instalações da vacaria já estavam "tomadas pela chamas", pelo que "já não foi possível salvar as 500 cabeças de gado", disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto (CDOS).

A vacaria instalada na Travessa de Santo Adrião, em Balazar, Póvoa de Varzim, ficou "totalmente destruída", acrescentou a fonte.

O incêndio, cujas causas ainda estão a ser apuradas, começou cerca das 6 horas e já se encontra em fase de rescaldo.

No local estiveram os bombeiros Voluntário da Póvoa de Varzim, com 12 homens, auxiliados por cinco viaturas.