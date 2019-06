Jovem em estado grave depois de cair de 14.º andar na Póvoa de Varzim

Ana Trocado Marques e Ana Sofia Rocha Hoje às 12:01 Facebook

Um jovem de 18 anos ficou ferido com gravidade depois de cair, na manhã deste sábado, do 14.º andar no edifício Eça de Queiroz, na avenida Vasco da Gama, na Póvoa de Varzim.

Ao que o JN conseguiu apurar, o jovem estaria na brincadeira com uns amigos, quando, às 6.40 horas, depois de terem subido de elevador até ao 14.º andar, se pendurou no varandim das escadas interiores do prédio e acabou por cair.

Um pequeno jardim no rés-do-chão do interior do edifício ter-lhe-á amortecido a queda, evitando consequências ainda mais trágicas.

O grupo regressava a casa depois da noitada de S. Pedro.

O jovem foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim. No local, esteve ainda a ambulância de suporte imediato de vida do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde.

Ainda consciente, a vítima foi conduzida ao hospital local, mas com fracturas várias. Acabou por ser transferido para o Hospital de S. João, no Porto, onde está internado em estado considerado grave.