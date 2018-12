Metro a circular entre a Póvoa e Matosinhos

Ana Trocado Marques Hoje às 09:53 Facebook

Em dia de greve na Metro do Porto, há composições a circular entre a Póvoa de Varzim e Matosinhos, apesar de o tempo de espera ser superior ao habitual.

As estações de metro estão vazias no Porto, Gaia e Gondomar, mas na Póvoa de Varzim o serviço está a ser realizado. No entanto, a frequência habitual de 10 minutos entre composições é esta segunda-feira de 25 minutos.

As composições estão a circular entre a Póvoa e a estação Fonte do Cuco, na freguesia da Senhora da Hora, em Matosinhos. Aqui, os passageiros terão de optar por outros meios de transporte, como o autocarro ou o táxi.

Em 16 anos de existência, esta é a primeira vez que a operação da Metro do Porto para devido a uma greve.

Em causa estão as reivindicações dos agentes de condução que reclamam a redução da carga laboral, alteração na categoria profissional e mais contratações.

Devido à greve, a metro do Porto encerrou as linhas partir da meia-noite de domingo e os serviços deverão ser retomados às 6 horas de terça-feira.