Ministério ordena demolição de casas e armazéns na Póvoa

O Ministério da Defesa Nacional mandou demolir quatro armazéns e duas moradias, construídos ilegalmente em zona de servidão militar. Em causa está o perímetro da Estação Radionaval Almirante Ramos Pereira, em Aver-o-Mar, na Póvoa de Varzim.

As moradias e uma das empresas foram licenciadas pela Câmara, que entendeu não ser necessário o parecer prévio do Ministério. Agora, com o embargo e a demolição já ordenados, há um imbróglio jurídico para resolver.

A "antena", localizada no meio de uma zona agrícola, à face da EN13, é, desde 2003, responsável, no Norte, por todas comunicações da Marinha - designadamente as que dizem respeito à busca e salvamento em mar -, depois de ter sido encerrada a de Apúlia, Esposende (ver ficha). A zona de servidão militar está delimitada no decreto n.0º 19/2002, de 27 de maio, e transposta para o Plano Diretor Municipal (PDM) da Póvoa de Varzim, num raio de 500 metros (Zona 3) e entre 500 e 1600 metros (Zona 4) do equipamento.