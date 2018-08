Morreu Miguel Rocha Pereira, do BE na Póvoa de Varzim

Ana Trocado Marques Hoje às 14:23 Facebook

Twitter

Morreu esta terça-feira Miguel Rocha Pereira. O professor e deputado do Bloco de Esquerda (BE) na Assembleia Municipal da Póvoa de Varzim tinha 65 anos e morreu vítima de cancro.

"O Miguel era um homem de espírito livre, que desde a sua juventude se bateu pela Democracia, Liberdade e Justiça, envolvido na luta estudantil contra o fascismo e no trabalho sindical no Sindicato dos Professores do Norte (SPN)", afirma Vítor Pinto, o líder do BE da Póvoa de Varzim.

Miguel, desde o início ligado à fundação do BE, explica, ainda deixa o "exemplo" e os "ensinamentos". "O Bloco fica mais pobre", mas promete continuar a sua luta, afinal "a melhor forma de homenagear um homem bom".

O velório é a partir das 15.30 horas, na capela mortuária de S. José, na Póvoa de Varzim. Irá a cremar na quinta-feira, às 12.30 horas, em Paranhos, no Porto.