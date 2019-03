Póvoa de Varzim cancela apresentação de obras no Bairro da Matriz por causa da CNE

Ana Trocado Marques Hoje às 16:46 Facebook

As obras no bairro da Matriz, na Póvoa de Varzim, vão arrancar em breve. São dois milhões de euros para tirar os carros do bairro e fazer mudanças: ruas tendencialmente pedonais, fim do tráfego de passagem, passeios mais largos e novo mobiliário urbano.

O projeto ia ser apresentado aos moradores na próxima sexta-feira, numa sessão destinada a "tirar dúvidas, explicar cortes de trânsito, estacionamento, cargas e descargas". Mas, por causa das novas regras impostas pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), a sessão foi cancelada.

"É um verdadeiro absurdo! Esta "lei da rolha" que pretendem impor às autarquias irá fazer com que tenhamos muita dificuldade em comunicar", afirma o presidente da Câmara, Aires Pereira, lembrando que, no caso das obras da Matriz, está em causa "o direito das pessoas a serem informadas e a tirarem as suas dúvidas" quanto a uma obra que lhes vai afetar diretamente o dia-a-dia.

"Acho estranho que a CNE só reaja quando há queixas e não reaja quando vê os telejornais e o Governo a anunciar todos os dias investimentos para 2053. São dois pesos e duas medidas!", afirmou ainda o autarca poveiro.

As regras impostas pela CNE, explica, impedem "até final de maio, inaugurações, anúncios ou aberturas de investimentos que as câmaras tenham em curso" por causa das Eleições Europeias. A partir de julho vem "nova proibição" por causa das legislativas.

Por agora, a Câmara da Póvoa, diz Aires Pereira, vai parar com o envio da informação institucional e, para além da sessão de esclarecimento das obras no Bairro da Matriz, já cancelou a apresentação do programa d""Os Dias no Parque", o evento que, em junho, costuma trazer à cidade concertos e uma grande festa de todas as associações. A autarquia vai ainda retirar todos cartazes da campanha "É bom viver aqui!".