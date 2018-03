Roubou ambulância e quase atropelou mulher e bebé na fuga

Ana Trocado Marques Hoje às 10:38 Facebook

Um homem roubou uma ambulância dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim à porta do serviço de Urgência do hospital, na quinta-feira à noite.

O ladrão ainda fugiu cerca de dois quilómetros, bateu num carro e, por sorte, não atropelou uma mulher e um bebé na EN 13, em frente à antiga fábrica da Maconde.

O sistema de GPS instalado na viatura dos bombeiros, explicou o comandante da corporação, Francisco Nova, foi decisivo para que, em menos de cinco minutos, a PSP conseguisse travar o indivíduo.

Acabou detido na EN13, já no concelho de Vila do Conde, na rotunda do McDonald"s, por elementos da PSP das duas cidades.