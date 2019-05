Rusgas de S. Pedro voltam ao modelo original na Póvoa de Varzim

Ana Trocado Marques Hoje às 18:26 Facebook

Depois de uma experiência que "não resultou como esperado", a atuação das rusgas no Estádio do Varzim , por altura do S. Pedro, volta, este ano, ao modelo original: palco a meio e mais luz.

As rusgas são um dos pontos altos do programa das festas de S. Pedro, que terá duas noitadas (a 28 de junho e a 5 de julho) e "um grande concerto" com Nego do Borel (29). O resto, é a fórmula de sempre: rusgas pelas ruas, sardinhas e vinho tinto oferecidos a quem passa, numa festa que se faz na rua, num espírito de bairro.

"Decidimos que o palco voltará para o centro do terreno, sem cobertura, mas com muita iluminação, mas com gente no relvado", explicou o vice-presidente da Câmara. A mudança agradou aos seis bairros. Afinal, frisa Luís Diamantino, "são eles os verdadeiros obreiros da grande festa poveira".

Quanto ao programa, as festas começam a 25 de junho com o S. Pedrinho e a Pequenada, altura em que os mais novos recriam as rusgas dos crescidos. Depois, são 12 dias de folia: a grande noitada é dia 28, com a cidade toda em festa e os sons mais modernos à beira-mar. A 29, sobe ao palco, em frente ao Casino, Nego do Borel, e, no dia seguinte, há cortejo luminoso. A 5 de julho, é a segunda noitada com festa nos seis bairros e, dia 6, as festas fecham com a ida das rusgas dos seis bairros ao Estádio do Varzim, a que se segue o fogo-de-artifício.